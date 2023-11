Fußball-Drittligist Jahn Regensburg trauert um Agyemang Diawusie. Der Rechtsaußen spielte von 2020 bis 2022 bei Dynamo Dresden und wurde unter anderem bei RB Leipzig ausgebildet. Wie Regensburg am Dienstag bekannt gab, ist der 25-Jährige verstorben.

"Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis", teilte Regensburg mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Angaben, man habe die "schreckliche Nachricht" am Dienstag erhalten. "Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern", hieß es im Statement des Vereins: "Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren."

Diawusie spielte seit Juli für den SSV Jahn, zuletzt war er am 4. November beim Spiel bei 1860 München zum Einsatz gekommen. Bei der Partie am Sonntag war er nicht im Kader von Jahn. Der Offensivspieler war von 2020 bis 2022 bei Dynamo Dresden und stieg mit den Sachsen zunächst in die 2. Liga auf und dann wieder ab. Er bestritt 24 Drittliga-Partien und 14 Zweitliga-Spiele für die SGD. Der gebürtige Berliner war zudem zwischen 2015 und 2017 bei RB Leipzig. Auch für die deutsche U15 und U19 kam Diawusie zum Einsatz.