Bei der Generalprobe für den Saisonauftakt überzeugte das Team von Cheftrainer Christian Tiffert vor 5.537 Zuschauern im gutbesuchten Stadion "An der Gellertstraße" gegen die höherklassigen Dresdner. Bei der SGD wurde hingegen deutlich, dass der neue Trainer Thomas Stamm noch viel Arbeit vor sich hat. Besonders die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor ließen die Schwarz-Gelben auch an diesem Nachmittag - wie schon über weite Teile der vergangenen Saison - vermissen.

Zum Mann des Tages wurde der Chemnitzer Reutter (58.), der nach einem sauber vorgetragenen Angriff über die linke Seite die abgefälschte Flanke aus gut zehn Metern per Flugkopfball verwandelte. Der CFC startet am 25. Juli gegen Absteiger Hallescher FC in die neue Spielzeit. Die Dresdner testen noch einmal in Auerbach gegen SSV Jahn Regensburg (27. Juli), bevor es am ersten Spieltag zum FC Viktoria Köln geht (4. August)