Nur drei Punkte fehlten zu Rang drei

In der vergangenen Saison kratzte Aue immer wieder am Relegationsplatz. Am Ende betrug der Rückstand auf Rang drei nur drei Punkte. Vor allem nach der Winterpause zeigten die "Veilchen" ihr Potenzial, schlossen die Rückrundentabelle auf Platz vier ab. Das große Faustpfand war dabei die Heimstärke: 41 der insgesamt 60 Punkte holte Aue im Erzgebirgsstadion - Spitzenwert gemeinsam mit den Aufsteigern Münster und Ulm.

Heißt im Umkehrschluss aber auch: "Auswärts mehr Punkte holen, abgezockter und cleverer agieren, kaltschnäuziger werden", forderte Dotchev: "All das sind Facetten, in denen wir noch einen Schritt nach vorn machen können. Allerdings ist es bereits eine Mammutaufgabe, das Abschneiden aus dem Vorjahr zu bestätigen angesichts der großen Konkurrenz in der 3. Liga und der Ausgeglichenheit innerhalb der Spielklasse."

22. Drittligasaison für Dotchev

Das Thema Aufstieg wird bewusst (noch) nicht in den Mund genommen. Das wäre "unseriös und hängt von extrem vielen Faktoren ab", weiß Dotchev, der in seine mittlerweile 22. Saison als Cheftrainer in der 3. Liga gehen wird. Und dennoch gibt die letzte Spielzeit Grund zur Hoffnung.

Klar ist auch, dass wir nach Platz sechs im Vorjahr nun nicht sagen werden: Wir wollen Zehnter werden. Pavel Dotchev Trainer Erzgebirge Aue

Seit Dotchevs Rückkehr Ende 2022 hat sich der Verein nach dem Abstieg auf nahezu allen Ebenen neu aufgestellt und stabilisiert. Das Grundgerüst der Mannschaft mit den Leistungsträgern Martin Männel, Marvin Stefaniak, Boris Tashchy und Marcel Bär steht. Für Dotchev keine Selbstverständlichkeit, sondern das "Ergebnis harter Arbeit". Und "klar ist auch, dass wir nach Platz sechs im Vorjahr nun nicht sagen werden: Wir wollen Zehnter werden."