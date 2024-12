Der fünffache Deutsche Meister, dreimalige Pokalsieger und zweifache Uefa-Cup-Gewinner zählt mit 100.000 Mitgliedern und 1.000 Fanclubs zu den beliebtesten Fußballvereinen Deutschlands. Zur Winterpause liegt Gladbach in der Bundesliga-Tabelle auf Rang acht. Zuletzt gab es dank der Treffer von Philipp Sander und Alassane Pléa einen 2:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim zu bejubeln.

Auch Aue konnte vor der Winterpause mit zwei Siegen in Folge Selbstvertrauen tanken. Ab dem 1. Januar wird Jens Härtel die Veilchen an der Seitenlinie betreuen. Der 55-Jährige folgt als Cheftrainer auf Pavel Dotchev und soll die Sachsen mittelfristig zurück in die 2. Bundesliga führen.