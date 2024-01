Für die Chemnitzer geht es am Dienstag weiter mit einem Testspiel gegen Alemannia Aachen. Der Start in die Regionalliga erfolgt am 26. Januar gegen Hansa Rostock II. Der Hallesche FC erwartet in der 3. Liga bereits am kommenden Sonnabend den FC Ingolstadt 04 (14 Uhr). Die Saalestädter stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz.