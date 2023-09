Die Hausherren begannen sehr mutig, attackierten früh und kamen durch zwei Fernschüsse von Baumgart (3.) und Deniz (11.) zu ersten Abschlüssen. Sandhausen selbst brauchte knapp 20 Minuten, bis es Gefahr ausstrahlen konnte. Dann versuchte es Rouwen Hennings mit einem Freistoß aus 20 Metern. Das war wie eine Initialzündung, nur drei Minuten später jubelten die Gäste. Hennings nahm den Ball 30 Meter vor dem Tor an, drehte sich und marschierte los. Abu-Bekir El-Zein wurde auf links in den Strafraum geschickt, dessen Querpass schob Tim Maciejewski drei Meter vor dem langen Pfosten ein (23.).

Nun war der SVS am Drücker, Halle brauchte etwas mehr als zehn Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Wolf (38.) und Gayret (39.) näherten sich mit ihren Schüssen wieder an das gegnerische Tor an. Der Ausgleich fiel dann auch per Fernschuss. Nach einem Freistoß zog er von der Außenlinie ins Zentrum und zog einfach mal aus 20 Metern ab und traf unter Mithilfe von Gäste-Keeper Nikolai Rehnen, der den Ball durch die Arme und Beine rutschen ließ, zum 1:1. Es war das erste Tor für Halle aus dem Spiel heraus, seit dem 1:0 gegen Essen am 1. Spieltag vor fast genau einem Monat.