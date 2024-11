"Es ist normal, dass die Jungs körperlich an der Kante waren", blickt Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf das Pokalduell zurück. Als Entschuldigung für mangelnde Kräfte am Samstag will er den Pokaleinsatz aber nicht gelten lassen: "Wir sind so fit, dass wir ein intensives und gutes Spiel machen können", so der 41-Jährige, der zudem einige Wechsel in der Startelf ankündigt: "Wir werden gut rotieren. Wir werden den einen oder anderen in der Startelf sehen, der in den letzten Wochen nicht angefangen hat."