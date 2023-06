Im Verlauf der ersten Halbzeit bekam Lok das Spiel immer besser in den Griff. Djamal Ziane, der nach seiner Innenbanddehnung rechtzeitig fit wurde, setzte einen Kopfball an den Pfosten (26.), Farid Abderrahmanes Schuss wurde geblockt (27.). Dann hatte auch Chemnitz eine Riesenchance, als Lok-Torwart Isa Dogan bei einem Drehschuss von Felix Brügmann schon geschlagen war, jedoch Leon Heynke den Ball gerade so vor der Linie klären konnte (34.).