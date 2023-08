Im Laufe des zweiten Durchgangs und nach dem Spiel wurden weitere neun Bengalische Feuer, zwei Böller und zwei weitere Blinker gezündet. Zudem wurde in der 90. Minute eine Rakete in Richtung des Spielfelds abgefeuert. Nach der Partie hatte Offensivspieler Dominik Szoboszlai dazu eine Fackel in der Hand gehalten, wurde dafür bereits im Juni zu einer Strafe verdonnert. Der Ungar hat RB inzwischen in Richtung Liverpool verlassen.