Szoboszlai selbst erklärte: "Danke an meine Mannschaft und alle im Klub und vor allem danke an unsere Fans. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wahnsinnig viel erreicht – diese Erlebnisse und Erfolge bleiben, und ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses Teams und Teil dieser besonderen Geschichte gewesen zu sein." An der Anfield Road übernimmt Szoboszlai die Rückennummer 8 von Naby Keita. Der ehemalige RB-Profi wechselt in die Bundesliga zu Werder Bremen.