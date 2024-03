Die deutsche U21 hat durch das 0:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo in Chemnitz die Tabellenführung in der Quali-Gruppe D verloren. Nach vier Siegen zum Auftakt musste die DFB-Auswahl mit nun 13 Punkten Polen (15 Punkte/ein Spiel mehr) vorbeiziehen lassen. Nur die Gruppensieger fahren sicher zu Endrunde 2025 in der Slowakei.