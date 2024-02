Die neue "ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld" in Jena wird schon in wenigen Wochen zu ihrer Länderspielpremiere kommen. Am 21. März (17:30 Uhr) treffen die U-21-Mannschaften aus Israel und Polen im Rahmen der EM-Qualifikation aufeinander. Dies geht aus der Ansetzung auf der Website der UEFA hervor. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.