Am Freitag (22. März, 18 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Chemnitz auf den Kosovo, ehe am 26. März (18 Uhr) in Halle/Saale das Spiel gegen Israel folgt. Die Israelis haben wegen des Gaza-Krieges erst drei Partien absolviert. Begegnung vier folgt am Donnerstag (21. März, 17.30 Uhr) in Jena gegen Polen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Er selbst werde nicht hinfahren, sagte Di Salvo, "aber wir werden das Spiel ganz bestimmt verfolgen". Das für den 17. Oktober angesetzte Auswärtsspiel der deutschen U21-Auswahl in Israel war im vergangenen Jahr abgesagt worden. Es soll nun voraussichtlich im September nachgeholt werden. Der Austragungsort ist nicht bekannt, in Israel wird allerdings nicht gespielt.