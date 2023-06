Frauen in Männermannschaften: Machen gemischte Teams den Fußball besser?

Von den mehr als 24.000 Fußballvereinen in Deutschland hat im Schnitt gerade einmal jeder vierte ein Frauenteam. Tendenz: weiter fallend. Für Fußballerinnen wird es also immer schwieriger, einen Verein in ihrer Nähe zu finden. Bis sie volljährig sind, dürfen sie zwar noch bei den Jungs mitkicken. Doch danach haben sie die Qual der Wahl: Entweder viele Kilometer zum nächsten Frauenteam fahren. Oder mit dem Sport aufhören.

Chance für Frauen, weiter im Fußball aktiv zu sein

Der DFB gestattet seinen Landesverbänden seit dem vergangenen Jahr, dass Frauen in Männerteams spielen dürfen – und auch am Pflichtspielbetrieb teilnehmen.

Wenn diese Regelung nicht getroffen worden wäre, dann würde ich nächstes Jahr keinen Fußball mehr spielen oder zumindest nur noch mittrainieren. Karla Schöbel – Vfl Gehrden

Auch DFB-Nationalspielerin Almuth Schult hat in ihrer Jugend in einer Jungsmannschaft gespielt. Sie hält gemischte Teams für eine sehr gute Lösung. Frauenmannschaften sollten ja nicht im regulären Männerspielbetrieb mitmachen, sondern einzelne Frauen in Männerteam aufgenommen werden, zum Beispiel einfach aus praktischen Gründen.

Mitteldeutsche Landesverbände zögern noch

Recap hat bei allen deutschen Landesverbänden angefragt, ob und wie sie den neuen DFB-Vorstoß umsetzen. Nicht alle machen bedingungslos mit. Bei der Recherche ergab sich ein durchaus differenziertes Bild.