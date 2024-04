Das gaben Verband und Vereine offiziell bekannt. Der FSA begründete die Terminverlegung damit, dass beide Teams noch um den Klassenerhalt in ihren jeweiligen Ligen kämpfen. Da zudem das VfL-Stadion am Zoo über keine Flutlichtanlage verfügt, war auch der Tausch des Heimrechts nötig geworden. Der in der 3. Liga akut abstiegsgefährdete HFC bedankte sich in einer offizellen Vereinsmitteilung beim Nachbarn aus der Oberliga "für die Bereitschaft, das Spiel nicht am 8. Mai auszutragen".



Die Rot-Weißen, die fünf Spieltage vor Schluss sechs Punkte Rückstand und die schlechtere Tordifferenz auf das rettende Ufer haben, empfangen am 5. Mai die SpVgg Unterhaching und gastieren am Samstag darauf (11. Mai) bei Arminia Bielefeld. Der VfL wiederum hat sieben Spieltage vor Saisonende zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.