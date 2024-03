Der Drittligist übernahm von der ersten Minute an das Kommando, zunächst aber konnte der krasse Außenseiter mit einem guten Keeper Nico Picek und ein wenig Glück die Null halten. Aljaz Casar vergab die ersten dicken Chancen, bevor Niklas Kreuzer in der 22. Minute einen Freistoß ans Lattenkreuz nagelte. Nach einer der vielen Eckbälle klingelte es in der 28. Minute dann doch. Enrique Lofolomo stand am langen Pfosten recht allein, köpfte aus fünf Metern zur Führung ein. Thale gab nicht auf, kam in Halbzeit eins immerhin zu zwei Abschlüssen. Und musste bei einem Freistoß der Gäste den zweiten Treffer hinnehmen. Kreuzer schlenzte den Ball über die Mauer ins linke Eck. Und mit dem Pausenpfiff wurde es bei einem Freistoß von Kreuzer erneut gefährlich, diesmal rettete für Stahl-Keeper Picek der rechte Pfosten.