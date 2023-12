Ronaldo zu Gast am Cottaweg

Das erste Duell an der Pleiße steigt am 18. Juni 2024. Portugal, Titelträger der EM 2016, trifft auf in Gruppe F auf Tschechien, dem Finalgegner Deutschlands von 1996. Die Tschechen, die aufgrund der kurzen Anreise sicher etliche Fans mitbringen, haben in der Qualifikation immerhin Polen hinter sich gelassen. Portugal ist mit zehn Siegen aus zehn Spielen zur EM gestürmt. In Leipzig kann man wohl eines der letzten Länderspiele von Christiano Ronaldo bestaunen, der trotz seines Abgangs nach Saudi-Arabien und seines durchaus fortgeschrittenen Alters noch fester Bestandteil der Nationalmannschaft ist.

Mbappé trifft auf Oranje

Weiter geht es dann am 21. Juni mit dem Duell der Gruppe F zwischen den Niederlanden und Frankreich. Niederlande, Leipzig, da war doch was: 2006 fluteten tausende Holland-Fans die Messestadt und tauchten nicht nur das Zentralstadion in Orange. Nach sportlichen Krisenzeiten und zwei verpassten Turnieren, war bei der letzten Euro im Achtelfinale Schluss, bei der WM reichte es immerhin noch zum Viertelfinale. Ganz anders der Gegner Frankreich, der um Top-Star Kylian Mbappe seit Jahren die Fußballwelt aufmischt.

Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Titelverteidiger gegen Vizeweltmeister

Und auch das letzte Spiel am 24. Juni in der Gruppenphase am Cottaweg verspricht einen Kracher: Titelverteidiger Italien trifft auf Kroatien, Vizeweltmeister von 2018, rund um Altstar und Fußballikone Luca Modric. Die Spieler vom Stiefel haben nach der verpassten WM lange um die Quali für das Turnier in Deutschland zittern müssen, Kroatien hat sich hinter der Türkei letztlich souverän das Ticket für die Euro gesichert.

Top-Achtelfinale wartet - Hoffnung auf Tickets lebt

Im Achtelfinale trifft der zweite der Gruppe F in Leipzig auf den Sieger aus Gruppe D. Es könnte also heißen: Christiano Ronaldo gegen Kylian Mbappe in einem K.o.-Spiel. Dem vielleicht letzten auf der ganz großen Bühne für den mehrfachen Weltfußballer aus Portugal.

Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Wer noch kein Ticket hat, muss nicht komplett verzweifeln. Ab Montag gibt es noch einmal eine Verkaufsphase, allerdings über die Verbände. Doch auch danach gibt es noch eine Tauschbörse. Hoffnung den Krachern in Leipzig vor Ort beizuwohnen gibt es also noch für alle Kurzentschlossenen.