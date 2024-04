Bildrechte: RocciPix / Rocci Klein

Fußball | Sachsenpokal Zweites Pokalwunder für Rietschel? - Wie er mit Bischofswerda Oliver Kahn ärgerte

Halbfinale

15. April 2024, 14:10 Uhr

Riesige Euphorie in Bischofswerda! Der Oberligist will am Dienstag gegen den FC Erzgebirge Aue die Halbfinal-Sensation schaffen und träumt von der zweiten DFB-Pokal-Teilnahme. BFV-Trainer Frank Rietschel war bei der Premiere damals als Spieler dabei. Verrückt: Ihn verbindet bis heute aber auch etwas Besonderes mit Aue.