Der Bischofswerdaer FV hat sich zu einem wahren Sachsenpokal-Schreck entwickelt. In der Oberliga wird die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel den Aufstieg in die vierte Fußball-Liga wohl mit dem VFC Plauen unter sich ausmachen, der Einzug ins Pokal-Endspiel wäre dafür garantiert ein weiterer Motivationsschub. Nachdem es mit einem knappen 2:1-Erfolg beim Radebeuler BC 08 losging, gewann die Oberlausitzer in der 2. Hauptrunde bei Panitzsch/Borsdorf mit 3:0. So weit, so normal.