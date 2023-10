Daraufhin änderte der Club seine Flugzeiten. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola wird nun etwa drei Stunden später am Dienstagabend in Leipzig erwartet. Das Abschlusstraining hatten die Briten bereits in der Heimat absolviert. Auch die obligatorische Pressekonferenz vor der Partie wird noch in Manchester und nicht in der Red-Bull-Arena stattfinden.



Das Gruppen-Duell zwischen Leipzig und den Cityzens um Superstar Erling Haaland und Ex-RB-Verteidiger Josko Gvardiol steigt am Mittwoch (21 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de). An die bisher letzte Begegnung haben die Sachsen keine guten Erinnerungen. Im März verlor man auf der Insel das Achtelfinal-Rückspiel 0:7 und schied nach dem 1:1 aus dem ersten Aufeinandertreffen aus. Beim Start in den aktuellen Wettbewerb hatten sich sowohl RB (3:1 in Bern) als auch City (3:1 gegen Roter Stern Belgrad) keine Blöße gegeben.