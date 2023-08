Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll RB Leipzig eine Ablösesumme in Höhe von 91,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen für den Wechsel erhalten. Gvardiol, dessen Vertrag in Leipzig noch bis 2027 galt, steigt damit zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten auf und löst Harry Maguire ab. Der englische Nationalspieler war 2019 von Leicester City zu Manchester United für geschätzte 80 Millionen Pfund gewechselt, was nach damaligem Wechselkurs gut 87 Millionen Euro entsprach.

"Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in England zu spielen, und es ist eine große Ehre für mich, dies jetzt mit Manchester City zu tun", wird Gvardiol in einer Pressemitteilung der "Citizens" zitiert. "Der Wechsel zu City ist für mich und meine Familie etwas ganz Besonderes. Auch die Chance, mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, ist fantastisch."

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl bedauerte den Abgang, "aber aufgrund seines Wechselwunsches und dem finanziellen Gesamtpaket, was ihn zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte macht, haben wir uns unter der Berücksichtigung aller Parameter entschieden, dem vorzeitigen Wechsel zuzustimmen." Der Rekordtransfer zeige zudem die Entwicklung auf, "die er in den vergangenen zwei Jahren bei uns gemacht hat. Er steht, wie andere, exemplarisch für den Weg, den wir bei RB Leipzig gehen."

Gvardiol war vor zwei Jahren für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb in die Messestadt gekommen. Seitdem bestritt er wettbewerbsübergreifend 87 Pflichtspiele für RB. Seinen endgültigen Durchbruch auf der großen Bühne erlebte er mit überragenden Leistungen im Verlauf der WM 2022 in Katar, wo der Linksfuß auf dem Weg zur kroatischen Bronzemedaille keine einzige Minute verpasste. In den vergangenen beiden Jahren gewann er mit Leipzig den DFB-Pokal. "Ich hatte zwei wunderschöne Jahre in Leipzig, die sportlich sehr erfolgreich waren und in denen ich auch sehr viele Freunde gefunden habe. Die Zeit bei RB Leipzig hat mich enorm geprägt, und sowohl sportlich als auch menschlich unglaublich weitergebracht", dankte Gvardiol dem Verein.