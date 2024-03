"Wir sind eigentlich recht lustige Typen", flüchtete sich RB Leipzigs Außenverteidiger David Raum nach dem Champions-League-Aus in Galgenhumor. Daher wisse er nicht, "was wir den Schiedsrichtern angetan haben." Raum habe während des Spiel eine andere Ansprache der Unparteiischen zu den Teams wahrgenommen: "Der Schiedsrichter insgesamt, wie er mit uns geredet hat und wie er mit den Madrid-Spielern geredet hat, das war ein kleiner Unterschied."

Ähnlich sah es auch RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder: "Da fühlen wir uns benachteiligt." Natürlich sei es "immer schlecht, dass als Verlierer zu sagen. Aber ich finde, sachlich und ohne Emotionen kann man es genau so sagen." Ihn wundere, "dass in beiden Spielen der Respekt vor Real Madrid zu groß war, um solche Entscheidungen zu treffen. Das muss man so klar sagen".

Im Hinspiel war RB ein reguläres Tor aberkannt worden. Somit gab es also zwei klare Fehlentscheidungen gegen das Rose-Team, die letztlich ihren Anteil am Ausscheiden hatten. Aber sie waren nicht der einzige Grund. Denn da war auch noch die mangelnde Chancenverwertung. Was schon in Leipzig auffällig war, wurde auch im Estadio Santiago Bernabéu nicht wirklich besser.