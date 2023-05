Der gebrauchte Abend hatte sich für Trainer Ronny Thielemann schon vor den 90 Minuten angedeutet, wie er "Sport im Osten" verriet: "Wir waren zunächst gar nicht im Spiel. Ich habe das schon bei der Erwärmung gesehen. Dass das nicht gut aussah, und dass wir jetzt den Schalter umlegen müssen. Das ist uns aber nicht gelungen. Von der ersten Minute an war Lok druckvoll und hat uns in den Zweikämpfen von der Wachheit her total überrascht." Bis auf eine Viertelstunde in der ersten Halbzeit, bei der die Westsachsen eine Doppelchance zur Führung besaßen, liefen sie zu oft hinterher.