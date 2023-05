Auf vier Positionen wechselten beide Teams ihre Startelf. Bei Lok stand Niclas Müller zwischen den Pfosten, erhielten Sascha Pfeffer, David Urban und Tobias Dombrowa ihre Chance von Beginn an. Bei den Gästen hätte man sogar noch mehr Veränderungen erwartet, nach dem 1:8 gegen Jena. Lok kam zunächst richtig gut rein und hatte die erste Chance in der zweiten Minute, als Djamal Ziane nach einer Linksflanke von Pfeffer am stark reagierenden Keeper Luis Maria Zwick scheiterte, allerdings auch knapp im Abseits stand.



Die Berliner ließen sich aber nicht lumpen, Keanu Schneider packte in der elften Minute den Hammer aus, Loks Keeper musste sich mächtig strecken. Danach gelang beiden nicht viel, wurde der Ball zu ungenau in die Box gespielt. Erst eine verunglückte Abwehraktion der Gäste brachte wieder Gefahr, aber ZIane du Theo Ogbidi brachten den Ball an Zwick nicht vorbei, Zwick kratzte auch bei Dombrowas Direktabnahme den Ball stark über die Latte, Auf der anderen Seite hätten die Gäste durch Serkan Dursun und Michael Olczyk in Führung gehen können. Mit einem parierten Kopfball von Leipzigs Dombrowa und ohne Tore ging es in die Kabinen,