Bedeutend herausfordernder dürfte es da schon für Regionalligist Chemnitzer FC werden, der zu Oberligist Bischofswerdaer FV in die Oberlausitz muss. Titelverteidiger 1. FC Lok Leipzig bekommt es nach der knapp übersprungenen Hürde Budissa Bautzen nun mit den bis dato verlustpunktfrei in die Sachsenliga gestarteten Randleipzigern der SG Taucha zu tun. Lokalrivale BSG Chemie hat die Auswärtspartie bei Kreisoberligist VfB Schöneck aus dem Vogtland vor der Brust. Der FSV Zwickau wiederum tritt beim Dresdner Stadtteilverein SG Weixdorf (Landesklasse Ost) an. Die SG Kesselsdorf aus der Landesklasse Mitte darf sich auf den fünften Regionalligisten im Wettbewerb freuen – den FC Eilenburg.



15 der 16 Partien dieser 3. Runde werden am Wochenende des 14./15. Oktobers 2023 absolviert. Den Nachzügler am 31. Oktober spielen Neusalza-Spremberg und Empor Glauchau aus.