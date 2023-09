Titelverteidiger Lok Leipzig steht in der 3. Runde des diesjährigen Sachsenpokals. Die Mannschaft von Almedin Civa setzte sich am Sonntag in Bautzen mit 1:0 (1:0) gegen den FSv Budissa durch. Um das zu erreichen, war allerdings großes Zittern angesagt. Lok schaffte es, den knappen Sieg über die Zeit zu bringen, konnte sich aber vor allem bei Bautzens Ungenauigkeit bedanken.

Zahllose Großchancen ließ Budissa Stürmer Tom Hagemann liegen, die beste in der sechsten Minute der Nachspielzeit als es Lukas Hanisch zudem fertig brachte, den Nachschuss auf das freie Tor in die Wolken zu setzen. Für Lok stieß Djamal Ziane den Bock um. Sein Treffer in der 17. Minute, den er wunderbar per Flugkopfball erzielte, avancierte heute zum entscheidenden Tor.