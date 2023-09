Die Zwickauer übernahmen vor 1.342 Zuschauern schnell die Initiative. In der fünften Minute sorgte Lloyd-Addo Kuffour für das erste Achtungszeichen und bugsierte den Ball an den Pfosten des RSV-Gehäuses. In der Folge verteidigte der Underdog aus Roßwein leidenschaftlich, zudem konnte sich Roßweins Schlussmann Paul Zimmermann mehrere Male auszeichnen. In der 38. Minute war dann aber der Bann gebrochen. die "Schwäne" gingen in Führung. Nach einer Voigt-Ecke war Kilian Senkbeil zur Stelle und köpfte ein. Mit einem knappen 1:0 für den Regionalligisten ging es zum Pausentee.