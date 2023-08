NOFV-Chef Hermann Winkler blickt nicht gerade sorgenfrei auf den Fußball in Sachsen. Nachholbedarf sieht er besonders in einem Bereich. Er habe schon den Eindruck, "dass beim Frauenfußball hier alles etwas langsamer läuft, selbst wenn die Zahl der Spielerinnen innerhalb des vergangenen Jahres von 5100 auf jetzt 6500 gestiegen ist", sagte der Präsident des Nordostdeutschen und auch des sächsischen Fußballverbandes in einem Interview der "Sächsischen Zeitung".