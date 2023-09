Die Auslosung fand am Samstag (16.09.2023) im Rahmen des Regionalliga-Spiels zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem ZFC Meuselwitz (1:2) statt. Ein Mitarbeiter des Kinderhospiz Tambach-Dietharz bescherte Erfurt dabei den Thüringenligisten 1. FC Eichsfeld. Ebenfalls gegen einen Sechstligisten geht es für Jena, die beim FC An der Fahner Höhe antreten müssen. Meuselwitz spielt beim Landesklasse-Vertreter BSG Chemie Kahla um den Einzug in die nächste Runde.