Trübenbach nutzt dicken RWE-Patzer zur Meuselwitzer Führung

Von Beginn an machten es die Meuselwitzer dem Favoriten schwer. Sie griffen früh an und provozierten auf diese Weise auch die schnelle Führung: Malcolm Badu wurde in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt, sein Querpass wurde von Andy Trübenbach abgefangen, und der musste nur noch ins Gehäuse einschieben - 0:1 (6.). Ein richtiges Slapstick-Tor! Andy Trübenbach erzielt die frühe Führung für den ZFC. Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Auch in der Folgezeit taten sich die Erfurter schwer, weil Meuselwitz großen Einsatz zeigte und in vielen Situationen klug gegen den Ball agierte. So ergaben sich kaum gefährliche Momente für die Landeshauptstädter. Nur aus der Distanz - Artur Mergel per Freistoß (14.) und Caniggia Elva (37.) - gab es Abschlüsse. Auf der anderen Seite wäre den Erfurtern fast ein zweiter dicker Patzer unterlaufen, als Torwart Lukas Schellenberg direkt vor der Torlinie angegriffen wurde (42.).

Mergel bringt RWE per Elfmeter zurück

Doch dann reichte Erfurt wiederum ein Fehler des ZFC, um noch vor der Pause auszugleichen. Ein schlechter Abschlag von Keeper Lukas Sedlak wurde zum Bumerang, die Flanke von Maximilian Pronichev fälschte Nils Miatke mit der Hand ab - und Schiedsrichter Christopher Gaunitz zeigte auf den Punkt: Elfmeter! Artur Mergel trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Pausenstand (45.).

Fischer lässt Meuselwitz jubeln, RWE vergibt große Chancen

Das brachte die Gäste aber nicht aus dem Konzept, auch nach dem Seitenwechsel hielten sie sich wacker. Wohl verzeichneten die Erfurter nun gefährlichere Abschlüsse: Pronichev prüfte Sedlak aus der Ferne (52.), dann musste der Keeper bei einem Schuss aus Nahdistanz eingreifen (64.). Es blieb aber ein umkämpftes Spiel - in dem Meuselwitz die entscheidende Situation für sich nutzte: Der eingewechselte Luis Fischer ließ einen Gegenspieler stehen und blieb ganz cool vor Schellenberg - 1:2, die Überraschung schien nun zum Greifen nahe (74.).

In der Schlussphase wachte RWE dann endlich richtig auf. Nach Zuspiel von Keliano Tavares drang Erik Weinhauer in den Fünfmeterraum ein, die Meuselwitzer konnten gerade so klären (87.). Die anschließende Ecke köpfte Elva knapp neben das Tor (88.). Und in der Nachspielzeit entschärfte Sedlak einen Kopfball mit einer Riesen-Parade, den Nach-Kopfball setzte Weinhauer über das Tor (90.). RWE vergab große Chancen zum Ausgleich, Meuselwitz hatte am Ende etwas Glück - doch belohnte sich für die kämpferisch starke Leistung.