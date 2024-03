Die Münchnerinnen sind in der Bundesliga mit einem Punkt Vorsprung auf Pokalsieger Wolfsburg Spitzenreiter. In 14 Partien ist das Team des Norwegers Alexander Straus ungeschlagen. Die Bayern holten elf Siege und drei Remis. Das Double ist noch möglich. Allerdings geht das nur über den VfL Wolfsburg, der den Pokal neun Mal in Folge gewann und seit 2013 in diesem Wettbewerb ungeschlagen ist.