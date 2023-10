Nach dem erlösenden Sieg in der 3. Liga am Samstag beim SSV Ulm geht es für die Fußballer des Halleschen FC am Dienstag im Landespokal um den Einzug ins Achtelfinale. Gespielt wird ab 15 Uhr (Tor-Ticker in der SpiO-App) in Sangerhausen, der Gegner kommt aus der siebten Liga, der MSV Börde.