Auch in Mitteldeutschland ist an diesem Wochenende Pokalzeit. In Thüringen werden bereits die Endspielteilnehmer gesucht. In Sachsen und Sachsen-Anhalt geht es um den Einzug ins Halbfinale. "Sport im Osten" zeigt am Samstag ab 14 Uhr (im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gleich drei Pokal-Knüller in einer Live-Konferenz.