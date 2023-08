RB Leipzig hat in der Sommerpause einen großen personellen Umbruch vollzogen. Etliche Spieler haben den DFB-Pokalsieger verlassen, darunter Hochkaräter wie Christopher Nkunku (FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City) und Marcel Halstenberg (Hannover 96).

Mit einem ehemaligen RBL-Schlüsselspieler, Konrad Laimer, gibt es am Sonnabend (12. August) für die Mannschaft von Marco Rose ein Wiedersehen. Der Mittelfeldspieler hat die Seiten gewechselt und wird beim Duell im Supercup in der Münchner Arena das Trikot des Deutschen Meisters tragen. "Unser Spiel wird ohne Konrad Laimer ein anderes. Konny war in dieser Position außergewöhnlich", konstatierte Rose.