Diese Aktion machte den "Schwänen" Mut, die die nun mehr vom Spiel hatten. In der 35. Minute hatte Herrmann die Chance aufs 1:0, sein fulminanter Freistoß landete jedoch an der Lattenunterkante des CFC-Gehäuse, von der Linie sprang der Ball wieder raus. Riesenglück für den CFC. So auch in der 44. Minute, als Schiedsrichter Ostrin ein Handspiel des Chemnitzer Zickert im 16er nicht ahndete. Sekunden vor der Pause kam dann der CFC doch noch zu einer Möglichkeit, doch der Schuss von Meuselwitz-Zugang Fischer wurde von Hiemann entschärft.