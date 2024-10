Die Blau-Gelben gewannen das 112. Ortsderby am Sonntag (6. Oktober) vor 10.800 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Stefan Maderer hatte Lok nach 25 Minuten in Führung gebracht, Pasqual Verkamp erhöhte in der zweiten Halbzeit (51.). Für Lok ist es bereits der sechste Sieg in Folge. Durch den ersten Derbysieg seit zwei Jahren baut der nach wie vor ungeschlagene FCL zudem seine Tabellenführung aus und hat nun bereits sieben Punkte Vorsprung auf Carl Zeiss Jena. Chemie verliert dagegen auch das dritte Spiel in Folge und muss sich mit zwölf Punkten in der Tabelle eher nach unten orientieren.