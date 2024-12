Nach zuvor neun Spielen in Folge ohne Niederlage traten die Gäste entsprechend selbstbewusst auf. Auch wenn Lok mehr Ballbesitz hatte, fiel dem Team von Trainer Jochen Seitz gegen die engmaschige und aufmerksame RWE-Defensive zunächst wenig ein. Derweil hatte Lok-Schlussmann Andreas Naumann in den ersten 45 Minuten kaum zu tun – lud die Erfurter mit einem verpatzten Befreiungsschlag aber urplötzlich ein. Laurin von Piechowskis robuster Körpereinsatz gegen Ömer Uzun – eine Fifty-Situation, die Schiri Tim Gerstenberg nicht als Elfmeter ahndete – verhinderte Schlimmeres aus Lok-Sicht (24.).



Farid Abderrahmanes knapp links vorbei gesetzter 25-Meter-Dropkick war die erste gute Torgelegenheit der Gastgeber (32.). Noch mehr Glück hatte Erfurt, als der perfekt von Pasqual Verkamp freigespielte Stefan Maderer frei vor Otto danebenschob (42.). Zudem klärte Maxime Awoudja kurz darauf in höchster Not gegen Verkamp (43.).