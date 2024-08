In der 36. Minuten hatten die Gäste mehr Erfolg: Nach einer Ecke konnten die Thüringer nicht entscheidend klären, was Marius Hauptmann mit einem Schuss aus sieben Metern mit der Führung bestrafte. In der Nachspielzeit schlug Halle erneut zu. Nach einer Ecke touchierte der Erfurter Pascal Moritz die Kugel mit der Hand, worauf der Referee sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte. Robin Friedrich nutzte die Gelegenheit eiskalt und verwandelte den Strafstoß ins linke untere Eck, obwohl RWE-Schlussmann Otto noch dran war. Auf der Gegenseite kam Dennis Lerche noch zu einer Chance, doch sein Schuss aus Nahdistanz landete am Außennetz.