Lok-Coach Jochen Seitz sah wenig Grund, seine Startformation im Vergleich zum Sieg gegen Hertha Zehlendorf gravierend zu verändern – einzig in der Sturmspitz rückte Djamal Ziane für Stefan Maderer in die erste Elf. Und das hätte sich beinahe direkt bezahlt gemacht.

Nach einem abwartenden Beginn war es eben jener Ziane, der nach einem langen Anspiel den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor annahm, sich um seinen Gegenspieler Mike Eglseder drehte und humorlos aus kurzer Distanz das Gehäuse zum Wackeln brachte. (10.) Jakub Jakubov im Tor der Greifswalder wäre nur das Nachsehen geblieben. Auch die zweite gute Gelegenheit der Partie gehörte den Gästen. Nach einem hohen Ballgewinn in des Gegners Hälfte durch Alexander Siebeck war es Pasqual Verkamp, der Siebecks Anspiel aus gut 13 Metern über das Tor der Gastgeber setzte (21.)

Den Hattrick an vergebenen Chancen machte anschließend Noel Eichinger in der 35. Minute klar. Zunächst selbst im Strafraum von GFC-Verteidiger Jacob Engel zu Fall gebracht, trat der Gefoulte zum fälligen Strafstoß an – und verschoss. Dabei rutschte der Schütze mit dem Standbein während des Anlaufs weg, sein Abschluss landete neben dem Tor.