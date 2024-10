Daniel Meyer lächelte zufrieden mit der Sonne um die Wette. Der Sportchef des Halleschen FC war nach dem 4:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg in bester Stimmung. Bei seinem Bruder André sah die Gefühlslage gänzlich anders aus. Der 40-Jährige coacht Babelsberg und blickt schwierigen Zeiten entgegen, weil Halle im richtigen Zeitpunkt die Tore machte und der SVB am Ende zu deutlich verlor.

Burim Halili köpfte Halle nach einer Ecke früh in Führung, nach zähen Minuten erhöhte Cyrill Akono aus dem Gewühl und nach einem feinen Angriff. Jan Löhmannsröben legte mit einem urgewaltigen Schuss in den Winkel nach. Den Schlusspunkt setzte Robin Friedrich per Elfmeter.