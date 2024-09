Mit Kutrieb bekommt der BFC einen Trainer, der den Verein kennt: Schon vor 20 Jahren spielte er erstmals am Sportforum und schoss in 31 Spielen 16 Tore. In der Saison 2006/07 kehrte er nach Hohenschönhausen zurück, sodass er auf insgesamt 71 Spiele für den BFC kommt. Als Trainer blickt der gebürtige Berliner schon auf Stationen bei der VSG Altglienicke und Tennis Borussia zurück, mit letzteren stieg er 2018/19 in die Regionalliga auf. Auch internationale Erfahrung kann Kutrieb vorweisen, in England wurde er bei Ebbsfleet United mehrmals als Trainer des Monats ausgezeichnet.