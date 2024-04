Fußball | Regionalliga Knieverletzung: Saison für Hehne von Carl Zeiss Jena beendet

15. April 2024, 14:30 Uhr

Schock für den FC Carl Zeiss Jena. Wie bereits befürchtet, hat sich Defensiv-Allrounder Maurice Hehne beim Punktspiel in Leipzig-Leutzsch so schwer am Knie verletzt, dass er für mehrere Monate ausfällt.