Chemie Leipzig war sofort hellwach und drängte die Babelsberger in die Defensive. Bereits in der zweiten Minute lag der Ball in den Maschen des SVB-Tores, doch das Tor von Florian Kirstein zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Wenig später hatte Stanley Ratifo die Chance aufs 1:0, sein Schuss wurde jedoch von Babelsbergs Keeper Yannik Bangsow abgewehrt. Und Bangsow stand auch weiterhin im Mittelpunkt und vereitelte in der 25. Minute einen Rückstand mit einem Blitzreflex gegen Julian Weigel, der den Ball schon fast über die Linie gegrätscht hatte.