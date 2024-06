Herber Verlust für den FC Carl Zeiss Jena: Wie der Regionalligist am Samstag (01. Juni 2024) mitteilte, wird Kapitän Bastian Strietzel das Paradies zum Saisonende verlassen. Demnach habe sich der 25-Jährige dazu entschieden, ab Sommer für einen anderen Verein zu spielen. Welcher Verein das ist, ließ der FC Carl Zeiss, der Strietzel nach eigenen Angaben ein neues Vertragsangebot unterbreitet hat, offen.



"Wir bedauern dies, da wir Bastian gern gehalten hätten. Trotz unseres Konsolidierungskurses sind wir mit unserem Angebot zu gleichen Bezügen und damit ohne Abstriche für ihn an die Schmerzgrenze gegangen. Aber wir müssen die Entscheidung des Spielers natürlich akzeptieren und wollen es dabei nicht versäumen, ihm für drei Jahre im Dress des FCC zu danken und ihm sportlich wie persönlich für seine Zukunft natürlich alles Gute zu wünschen", so FCC-Sportdirektor Stefan Böger.