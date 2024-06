Wenn am Montagnachmittag (24. Juni 2024) Chemie Leipzigs Trainer Miroslav Jagatic seine Mannschaft zum Trainingsauftakt bittet, wird er mit Henry Koeberer einen weiteren neuen Spieler begrüßen können. Der 21-Jährige wechselt vom Regionalliga-Nord-Absteiger Eimsbütteler TV ins Leutzscher Holz und unterschrieb bei den Grün-Weißen einen Einjahresvertrag.

Koeberer durchlief die Jugendteams des Hamburger SV. Nach einem Aufenthalt in den USA und dem Einsatz beim Team der University of Nevada/Las Vegas (UNLV Rebels) kehrte er nach Deutschland zurück. In der vergangenen Spielzeit war er für Eimsbütteler TV aktiv und erzielte dabei drei Tore.