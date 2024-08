In der ersten Halbzeit passierte im Sportforum vor beiden Toren nicht viel. Die Chemnitzer hatten die besseren Ansätze, einzig klare Chance konnten auch die Himmelblauen auch nicht herausspielen. Das änderte sich nach dem Wechsel und der CFC wurde früh belohnt. Nach einem Abwehrfehler der Magdeburger schaltete Mergel am schnellsten und vollendete aus zehn Metern flach ins Eck. Danach erhöhten die Gäste das Tempo, die CFC-Defensive stand aber sicher. Jannick Wolter vergab in der Schlussphase mit einer Direktabnahme den möglichen zweiten Treffer.