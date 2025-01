Lerche, der im vergangenen Sommer verpflichtet worden war, absolvierte in der laufenden Saison 17 Spiele in der Regionalliga, die meisten davon aber nicht über die volle Zeit. Insgesamt erzielte Lerche sechs Tore, davon fünf im Landespokal.

Vor seiner Erfurter Zeit war Lerche in Wattenscheid und dem SSV Jeddeloh II unter Vertrag. "Ich freue mich zurück in meiner sportlichen Heimat der Regionalliga West zu sein und wieder näher bei meiner Frau zu sein, was ein wichtiger Faktor für mich ist", erklärt Lerche bei seiner Vorstellung in Dortmund.