Knapp dreieinhalb Jahre nach dem symbolischen ersten Spatenstich wird die "Ad Hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld" am 30. Juli ihre offizielle Weihe erleben – und zwar mit einem Freundschaftsspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den italienischen Traditionsklub Sampdoria Genua. Das gab der FCC am Sonntag (9. Juni) bekannt. Das Duell hat Geschichte. Genua war vor 36 Jahren im Herbst 1988 der bislang letzte Europapokal-Kontrahent der Blau-Gelb-Weißen. Jena schied nach einem 1:1 daheim im Hinspiel und dem anschließenden 1:3 auswärts in Genua in der 2. Runde des damaligen Europapokals der Pokalsieger aus.