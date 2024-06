Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb in Zwickau einen Zweijahresvertrag. "Lukas ist aufgrund seiner Beidfüßigkeit ein sehr flexibel einsetzbarer und physisch präsenter Offensivspieler mit einer Menge Entwicklungspotenzial", freut sich FSV-Sportdirektor Robin Lenk über die Neuverpflichtung.

Eixler, der in der Nachwuchsabteilung des FC Twente und im Jugendleistungszentrum Emsland beim SV Meppen ausgebildet wurde, kam 2023 zu acht Drittliga-Einsätze für Meppen. Nach dem Abstieg in die Regionalliga absolvierte er dort in der abgelaufenen Spielzeit 25 Partien (ein Tor, eine Vorlage).