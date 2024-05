Dittrich unterschrieb bei den Westsachsen einen Zweijahresvertrag, wie der FSV am Samstag (25. Mai 2024) mitteilte. Aktuell ist der flexibel in der Abwehr und im Mittelfeld einsetzbare Allrounder in der noch laufenden Oberligasaison für den VfB Auerbach im Einsatz.